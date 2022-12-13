На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

До речі Під Києвом стався вибух газу: постраждала 7-місячна дитина, ще 2 людини потрапили у лікарню

На Одещині вибухнув газовий балон

Внаслідок вибуху у квартирі на 19-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку в селі Ліски Одеського району сталось руйнування фасадної стіни та вікна без послідуючого загорання.

За місцем виклику загиблих та постраждалих немає. Причина вибуху встановлюється,

– зазначили у ДСНС.

В Одеському районі вибухнув газовий балон / фото ДСНС

Рятувальники вкотре звернулися до громадян неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій під час використання будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу.

У Чернівцях прогримів вибух у житловому будинку

12 грудня у Чернівцях стався вибух газу в житловому будинку. За попередньою інформацією, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння. Внаслідок цього травмувалися 4 осіб – 2 дорослих та 2 дітей.

На місце події направили всі відповідні служби. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. На жаль, під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.