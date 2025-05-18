Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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В Калифорнии произошел взрыв

В результате взрыва были выбиты окна в близлежащих зданиях, а обломки разлетелись на несколько кварталов. Известно, что один человек погиб и по меньшей мере четверо других получили ранения.

ФБР охарактеризовало взрыв в Палм-Спрингс как теракт.

Это был преднамеренный террористический акт. В ходе нашего расследования мы определим, или это международный терроризм, или внутренний,

– заявил журналистам Акил Дэвис, глава отделения ФБР в Лос-Анджелесе.

По его словам, клиника была намеренно выбрана мишенью для атаки.

Дэвис добавил, что погибший человек находился рядом с транспортным средством, в котором произошел взрыв. В то же время власти еще устанавливают его личность и пока не подтверждают, является ли погибший человек подозреваемым.

После взрыва власти перекрыли несколько улиц и призвали жителей держаться подальше, пока продолжались поиски других возможных взрывных устройств.

В клинике репродуктивного здоровья сообщили, что взрыв повредил офисные помещения, где проводятся консультации с пациентами, но лаборатория ЭКО и все хранившиеся эмбрионы остались невредимыми. Сотрудники центра также не пострадали.