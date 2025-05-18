Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

Читайте також Корабель з прапором Мексики врізався у Бруклінський міст у Нью-Йорку: багато поранених

У Каліфорнії стався вибух

Внаслідок вибуху були вибиті вікна в довколишніх будівлях, а уламки розлетілися на кілька кварталів. Відомо, що одна людина загинула та щонайменше четверо інших отримали поранення.

ФБР схарактеризувало вибух у Палм-Спрінгз як теракт.

Це був навмисний терористичний акт. У ході нашого розслідування ми визначимо, чи це міжнародний тероризм, чи внутрішній,

– заявив журналістам Акіл Девіс, голова відділення ФБР у Лос-Анджелесі.

За його словами, клініка була навмисно обрана мішенню для атаки.

Девіс додав, що загибла людина знаходилася поруч із транспортним засобом, у якому стався вибух. Водночас влада ще встановлює її особу і наразі не підтверджує, чи загибла людина є підозрюваною.

Після вибуху влада перекрила кілька вулиць і закликала мешканців триматися подалі, поки тривали пошуки інших можливих вибухових пристроїв.

У клініці репродуктивного здоров'я повідомили, що вибух пошкодив офісні приміщення, де проводяться консультації з пацієнтами, але лабораторія ЕКЗ і всі ембріони, що зберігалися, залишилися неушкодженими. Співробітники центру також не постраждали.