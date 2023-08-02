Мужчина был чем-то недоволен. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов, пишет 24 Канал.

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"Отпустил заложницу и подорвал гранату"

Это был посетитель Пенсионного фонда, недовольный по каким-либо вопросам. Взял заложника и понял, что у него ничего не получится, отпустил заложницу и взорвал гранату,

– отметил Орлов.

Добавил, что мужчина получил осколочные ранения и находится в больнице под конвоем. Его состояние стабильное. К счастью, больше никто из людей в результате взрыва не пострадал. Мужчине грозит тюрьма.

Помещение Пенсионного фонда планируют убрать до конца дня и возобновить работу.

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Что известно о взрыве гранаты в здании ПФУ