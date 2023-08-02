Чоловік був чимось незадвоволений. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, пише 24 Канал.

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"Відпустив заручницю і підірвав гранату"

Це був відвідувач Пенсійного фонду, незадоволений з якихось питань. Взяв заручника і коли зрозумів, що в нього нічого не вийде, відпустив заручницю та підірвав гранату,

– зазначив Орлов.

Додав, що чоловік отримав осколкові поранення й наразі перебуває в лікарні під конвоєм. Його стан стабільний. На щастя, більше ніхто з людей внаслідок вибуху не постраждав. Чоловікові загрожує в'язниця.

Приміщення Пенсійного фонду планують до кінця дня прибрати та відновити роботу.

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