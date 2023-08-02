Чоловік був чимось незадвоволений. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, пише 24 Канал.
Дивіться також В одеському Будинку профспілок прогримів вибух: загинула людина
"Відпустив заручницю і підірвав гранату"
Це був відвідувач Пенсійного фонду, незадоволений з якихось питань. Взяв заручника і коли зрозумів, що в нього нічого не вийде, відпустив заручницю та підірвав гранату,
– зазначив Орлов.
Додав, що чоловік отримав осколкові поранення й наразі перебуває в лікарні під конвоєм. Його стан стабільний. На щастя, більше ніхто з людей внаслідок вибуху не постраждав. Чоловікові загрожує в'язниця.
Приміщення Пенсійного фонду планують до кінця дня прибрати та відновити роботу.
Зверніть увагу Дружина-алкоголічка, борги та лише 2 тижні життя на фронті: історія російського військового
Що відомо про вибух гранати у будівлі ПФУ
- У поліції розповіли, що о 08:56 2 серпня надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.
- На місце одразу же направили правоохоронців. Внаслідок перемовин з поліцейськими чоловік відпустив заручницю. Втім, опісля підірвав боєприпас.