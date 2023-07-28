Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Однак за попередньою інформацією, вибух прогримів внаслідок необережного поводження з гранатою.
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Правоохоронці встановлюють причини події
Більш детальну інформацію правоохоронці пообіцяли надати згодом. Наразі ж на місці події працюють:
- слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції,
- фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області.
Наслідки вибуху в одеському Будинку профспілок / Думська
Гранату міг подарувати відвідувач
Разом з тим у ЗМІ повідомляються й інші деталі інциденту. Так, вибухонебезпечний пристрій міг подарувати своєму масажисту клієнт. Той же випадково рвонув чеку, внаслідок чого й прогримів вибух.
Людиною, що загинула внаслідок вибуху, міг бути саме цей масажист. Окрім того, в ЗМІ повідомляється, що інший чоловік був травмований. Тож на місці окрім правоохоронців працюють й лікарі.
В одеському Будинку профспілок могла вибухнути граната / Думська
Вибухи в містах України 26 липня: коротко
- Вдень 26 липня, близько 13:30, у всіх містах України оголосили про повітряну тривогу через чергову масовану атаку країни-терористки. Тоді близько 14:00 почали надходити повідомлення про вибухи. Спершу вони прогриміли на Житомирщині. Надвечір голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що це була робота ППО, тож обійшлось без серйозних наслідків.
- Також звуки вибухів чули на Вінниччині. Там, зазначимо, у цей час могла перебувати перша леді України Олена Зеленська, яка відвідала меморіал пам'яті жертв російського обстрілу 14 липня 2022 року.
- Однак у цей день масштабна повітряна тривога була не одна. Під час них про вибухи надходила інформація й з інших областей. Їх чули на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Хмельниччині, Тернопільщині та вдруге за день на Житомирщині.
- Загалом у ту середу Кремль спершу атакував українські області з Чорного моря, а згодом випустив ракети з бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря. Ввечері 26 липня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що вдалося знищити три ракети "Калібр", а також 33 крилаті ракети Х-101/Х-555 з 36, які Росія запустила з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.