Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Однак за попередньою інформацією, вибух прогримів внаслідок необережного поводження з гранатою.

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Правоохоронці встановлюють причини події

Більш детальну інформацію правоохоронці пообіцяли надати згодом. Наразі ж на місці події працюють:

слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції,

фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області.



Наслідки вибуху в одеському Будинку профспілок / Думська

Гранату міг подарувати відвідувач

Разом з тим у ЗМІ повідомляються й інші деталі інциденту. Так, вибухонебезпечний пристрій міг подарувати своєму масажисту клієнт. Той же випадково рвонув чеку, внаслідок чого й прогримів вибух.

Людиною, що загинула внаслідок вибуху, міг бути саме цей масажист. Окрім того, в ЗМІ повідомляється, що інший чоловік був травмований. Тож на місці окрім правоохоронців працюють й лікарі.



В одеському Будинку профспілок могла вибухнути граната / Думська

Вибухи в містах України 26 липня: коротко