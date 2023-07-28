Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Однако по предварительной информации, взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой.
Смотрите также В Ростове произошел мощный взрыв в доме: оккупант взорвал гранату
Правоохранители устанавливают причины происшествия
Более подробную информацию правоохранители пообещали предоставить позже. Сейчас же на месте происшествия работают:
- следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции,
- специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.
Последствия взрыва в одесском Доме профсоюзов / Думская
Гранату мог подарить посетитель
Вместе с тем в СМИ сообщаются и другие детали инцидента. Так, взрывоопасное устройство мог подарить своему массажисту клиент. Тот же случайно рванул чеку, в результате чего и прогремел взрыв.
Человеком, погибшим в результате взрыва, мог быть именно этот массажист. Кроме того, в СМИ сообщается, что другой мужчина был травмирован. Поэтому на месте, кроме правоохранителей, работают и врачи.
В одесском Доме профсоюзов могла взорваться граната / Думская
Взрывы в городах Украины 26 июля: коротко
- Днем 26 июля, около 13:30, во всех городах Украины объявили о воздушной тревоге из-за очередной массированной атаки страны-террористки. Тогда около 14:00 начали поступать сообщения о взрывах. Сначала они прогремели в Житомирской области. К вечеру глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что это была работа ПВО, поэтому обошлось без серьезных последствий.
- Также звуки взрывов слышали в Винницкой области. Там, отметим, в это время могла находиться первая леди Украины Елена Зеленская, которая посещала мемориал памяти жертв российских обстрелов 14 июля 2022 года.
- Однако в этот день масштабная воздушная тревога была не одна. Во время них о взрывах поступала информация из других областей. Их слышали в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской областях и второй раз за день в Житомирской области.
- В ту среду Кремль сначала атаковал украинские области с Черного моря, а впоследствии выпустил ракеты из бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря. Вечером 26 июля Воздушные силы ВСУ рассказали, что удалось уничтожить три ракеты "Калибр", а также 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555 из 36, которые Россия запустила из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.