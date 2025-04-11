Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Свои.Кривой Рог".
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Что известно об инциденте в Кривом Роге
По данным журналистов, взрыв прогремел вдоль трассы в районе Радушного. Пострадавший мужчина сейчас находится в скорой.
Под Кривым Рогом прогремел взрыв 11 апреля / Фото "Свои.Кривой Ріг"
По предварительным данным, взорвалась граната. На месте нашли подсумок для боеприпаса.
По словам пострадавшего, он возвращался домой с работы, прикоснулся к сумке, а потом раздался взрыв. У мужчины теперь осколочные ранения ног. Его госпитализировали.
Пострадавший мужчина прикоснулся к сумке, и произошел взрыв / Фото "Свои.Кривой Рог"
Пока правоохранители не комментировали детали инцидента и то, откуда взялась сумка с гранатой на трассе.
К слову, в Кривой Рог 11 апреля прибыл Владимир Зеленский. Он посетил место удара по детской площадке, где россияне нанесли удар баллистической ракетой неделю назад.