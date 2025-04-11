Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Свои.Кривой Рог".

К теме Враг атаковал дронами Криворожский район: повреждена линия электроснабжения

Что известно об инциденте в Кривом Роге

По данным журналистов, взрыв прогремел вдоль трассы в районе Радушного. Пострадавший мужчина сейчас находится в скорой.

Под Кривым Рогом прогремел взрыв 11 апреля / Фото "Свои.Кривой Ріг"

По предварительным данным, взорвалась граната. На месте нашли подсумок для боеприпаса.

По словам пострадавшего, он возвращался домой с работы, прикоснулся к сумке, а потом раздался взрыв. У мужчины теперь осколочные ранения ног. Его госпитализировали.

Пострадавший мужчина прикоснулся к сумке, и произошел взрыв / Фото "Свои.Кривой Рог"

Пока правоохранители не комментировали детали инцидента и то, откуда взялась сумка с гранатой на трассе.

К слову, в Кривой Рог 11 апреля прибыл Владимир Зеленский. Он посетил место удара по детской площадке, где россияне нанесли удар баллистической ракетой неделю назад.