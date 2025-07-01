Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Взрыв повредил автомобиль

Вечером 2 июля на окраине Житомира прогремело два мощных взрыва. По предварительной информации, это могло произойти на АЗС на трассе М-06. Детали устанавливаются.

Очевидцы выложили в сеть видео, где видно, как ударная волна повредила лобовое стекло в одной из машин.

У водителя треснуло стекло от взрыва под Житомиром: смотрите видео

После взрыва загорелись автобус и несколько зданий. Над трассой образовался густой дым. На место прибыли десятки машин скорой помощи, но не все смогли добраться из-за образовавшейся пробки в направлении Киева.

Взрыв возле Житомира / Скриншот с видео

На месте происшествия работают спасатели, следователи, полиция и медики. По состоянию на 20:21 2 июля известно о 2 погибших и 15 пострадавших. Также на трассе М-06 перекрыли движение в обе стороны.