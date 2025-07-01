Про це пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Вибух пошкодив автівку

Увечері 2 липня на околиці Житомира пролунало два потужних вибухи. За попередньою інформацією, це могло статись на АЗС на трасі М-06. Деталі встановлюються.

Очевидці виклали в мережу відео, де видно, як ударна хвиля пошкодила лобове скло в одній з автівок.

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Після вибуху зайнялись автобус і кілька будівель. Над трасою утворився густий дим. На місце прибули десятки машин швидкої допомоги, але не всі змогли дістатися через утворений затор у напрямку Києва.

Вибух біля Житомира / Скриншот з відео

На місці події працюють рятувальники, слідчі, поліція та медики. Станом на 20:21 2 липня відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих. Також на трасі М-06 перекрили рух в обидві сторони.