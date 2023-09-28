В Ташкенте почти ночь масштабно горел склад после взрыва: более 150 раненых, есть жертвы
В Ташкенте, что является столицей Узбекистана, ночью на 28 сентября произошел мощный взрыв на складе. После него вспыхнул пожар, который тушили 16 бригад спасателей.
Взрыв был насколько мощным, что в домах неподалеку выбило окна, кое-где – упал потолок. Есть много раненых и погибший человек, пишет 24 Канал.
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Что случилось в Ташкенте
Ориентировочно в 3 ночи против 28 сентября в Сергелийском районе города раздался мощный взрыв. По данным МЧС Узбекистана, инцидент произошел на одном из складских помещений, расположенном в микрорайоне Строители", в результате удара молнии.
Более того, узбекские спасатели заверили, что информация о якобы взрывах и пожаре в результате авиакатастрофы – неправдива. Впоследствии в службе уточнили, что:
- в 02:48 28 сентября на место происшествия прибыли 16 бригад пожарно-спасательной службы, которые тушили пожар;
- пожар возник на складе ООО "Интер Логистик";
- ориентировочно в 5 часов утра пожар был ликвидирован.
Взрыв в Ташкенте раздался ночью 28 сентября: смотрите видео
Последствия взрыва в домах рядом: смотрите видео
Как днем гасили последствия пожара в Ташкенте: смотрите видео
Как выглядит место инцидента после взрыва: смотрите видео
Есть много раненых и жертва
Министерство здравоохранения Узбекистана заявило, что раненых доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Их количество в Минздраве не сообщили, однако заверили, что серьезных травм у людей нет. Уже посреди дня в министерстве уточнили информацию, что:
- общее количество пострадавших в результате инцидента – 163 человека;
- из них 24 – госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, его филиал в Ташкентской области, Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую и городскую клинические больницы №1 и городской роддом №1;
- остальным 138 пострадавшим – помощь оказали на месте и направили на амбулаторное лечение.
В результате аварии подросток 2006 года рождения погиб на месте и был доставлен в больницу без признаков жизни,
– заявили в министерстве.
В телеграм-каналах писали, что 15-летнему юноше на голову упала оконная рама во время детонации.
Что известно о последствиях взрыва в Ташкенте
- Пресс-служба Ташкентского метрополитена сообщила, что мощный взрыв повредил фасад станции Qiluvchilar надземной кольцевой линии метро, однако это не повлияло на движение поездов.
- Глава администрации Ташкента Шавкат Умурзаков заверил, что власти возместят ущерб, который взрыв нанес жителям домов рядом.
- Взрыв раздался в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта, однако в аэропорту заверили, что инцидент никак не повлиял на работу. По словам администрации, Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме.
- Власти Узбекистана на месте происшествия создавали спасательный штаб. Кроме того, для установления причин пожара работает спецлаборатория.