В Германии произошел взрыв на предприятии Bosch: есть жертвы и пострадавший

В немецком городе Ройтлинген произошел взрыв на предприятии Bosch. Известно, что погибли двое работников, а еще один получил ранения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Причиной взрыва стала утечка силана из газового баллона.

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Что известно о взрыве на предприятии в Германии

В немецком городе Ройтлинген произошел взрыв на территории компании Bosch, в результате которого погибли двое мужчин, еще один – получил ранения.

По информации полиции, 52-летний мужчина погиб на месте, а его 44-летний коллега умер в больнице. Оба работали в сторонней компании.

Причиной взрыва стала утечка силана из газового баллона, который использовался для калибровки.

Хотя системы оповещения сработали, газ вступил в реакцию с воздухом во время выяснения причин утечки, что повлекло взрыв. Двое погибших находились рядом с местом аварии, а еще один работник получил ранения от взрывной волны.

В издании отметили, что сначала следователи предполагали, что инцидент произошел во время замены баллона, но эта версия не подтвердилась. Расследование продолжается. Полиция отметила, что для населения опасности нет, а имущественного ущерба не зафиксировано.

Известно, что штаб-квартира подразделения мобильной электроники Bosch в Ройтлингене занимается разработкой и производством полупроводников, датчиков и контрольных устройств.