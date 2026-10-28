Российский Новомосковск под ударом: там горит химзавод "Азот"

Утром 28 октября под атакой оказался Новомосковск в Тульской области России. В результате удара с воздуха загорелся местный химзавод.

Об этом пишет Exilenova+.

Что известно о поражении?

Россияне поделились кадрами последствий атаки на Новомосковск и утверждают, что после удара в городе возник масштабный пожар.

Пожар в районе российского химзавода: смотрите видео

Некоторые даже пишут о едком запахе в городе после атаки. По данным OSINT-ресурса, под ударом оказалось АО "НАК "Азот"".

Приблизительное место поражения / Exilenova+

Отмечается, что этот химзавод входит в группу "ЕвроХим" и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол.

Согласно приведенным данным Службы внешней разведки Украины, завод имеет значение для российского военно-промышленного комплекса. В частности, "Азот" поставлял азотную кислоту на завод имени Свердлова в Дзержинске, где производят взрывчатые вещества.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что российская так называемая противовоздушная оборона якобы отражала массированную атаку беспилотников на регион. По его словам, в Новомосковске из-за падения обломков дронов повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктура возле близлежащей промышленной зоны.

Он добавил информацию о возможных потерпевших и масштабах повреждений уточняют. В Новомосковск также направили лаборатории региональных ГУ ТО "Природа" и Управления Роспотребнадзора.

Напомним, накануне вечером беспилотники и, вероятно, ракеты "Фламинго" атаковали российский Липецк. В результате работы ПВО или падения обломков произошло возгорание вблизи Новолипецкого металлургического комбината. Также сообщалось о пожаре в районе аэропорта.