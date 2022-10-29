Это утро было очень беспокойным для жителей временно оккупированного Севастополя, передает 24 канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Оно и не удивительно, ведь все хотели постоять в очереди за свежим "хлопком".

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На радостях оккупанты разбегались во все стороны

Россияне в Севастополе пытались прогнать то дроны, то боевых комаров. Одну из попыток сняли местные жители. На видео можно услышать, как в городе раздался ряд выстрелов. Вероятно, с помощью огнестрельного оружия пытались "приземлить" БПЛА.

Ой, сейчас в машину попали. Ой, мужчина из машины (оружие – 24 канал) достал, е***ь. Е*аться н***й: один в машину стреляет, другой – из машины,

– комментирует потрясенный голос за кадром.

Как россияне пытаются сбить дроны над Севастополем: эпическое видео

Россияне жалуются на атаку дронов

Накануне Небензя сетовал на "боевых комаров", а уже сегодня россияне сообщают о якобы атаке дронами. Ее зафиксировали в акватории Севастопольской бухты. Как рассказывают росСМИ, жителей призывали сохранять спокойствие. Также подчеркнули, что ни один из объектов не пострадал.

Но, похоже, не все у оккупантов под контролем. Ведь движение катеров и паромов из-за бухты запретили. А над самим Севастополем якобы работала ПВО оккупантов.

Интересно, что местные жители могут отрицать все спокойствие ситуации. Один из них снял на видео объекта, который густо окутал дым из-за попадания. Так что фразы о "попаданий нет" – очередной мультфильм, который должна успокоить жителей оккупированного полуострова.

Удалось ли им? Точно нет, ведь в сети пользователи продолжают жаловаться. Мол, украинцы устроили им бессонную ночь. Вот проснулись они в 04:30 от "хлопка" и уже долго не могли заснуть. Желаем, чтобы такие, но более жуткие утра заставали их каждый день.

Это были бы не россияне, если бы не пытались при любом случае приплести США. Вот и в этот раз они сделали акцент на том, что в момент взрывов в нейтральном воздушном пространстве Черного моря находился американский дрон. Отметим, что по состоянию на 9:30 он возвращался на свою базу в Катанию.



Американский дрон патрулировал акваторию Черного моря утром / Скриншот

Оговоримся, что присутствие БПЛА вблизи Украины – не новинка. Они активно следили за ситуацией вокруг нашей страны и до начала полномасштабного вторжения. Так что очередная теория заговора со стороны России "на троечку".

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