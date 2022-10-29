Цей ранок був вкрай неспокійним для мешканців тимчасово окупованого Севастополя, передає 24 канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Воно й не дивно, адже усі хотіли постояти у черзі по свіженьку "бавовну".

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На радощах окупанти розбігалися на всі боки

Росіяни у Севастополі намагалися прогнати чи то дрони, чи то бойових комарів. Одну зі спроб зняли місцеві мешканці. На відео можна почути, як у місті пролунала низка пострілів. Ймовірно, з допомогою вогнепальної зброї намагалися "приземлити" БпЛА.

Ой, зараз у машину влучили. Ой, чоловік з машини (зброю – 24 канал) дістав, ї***ь. Ї****тися н***й: один в машину стріляє, інший – з машини,

– коментує вражений голос за кадром.

Як росіяни намагаються збити дрони над Севастополем: епічне відео

Росіяни бідкаються на атаку дронів

Напередодні Небензя нарікав на "бойових комарів", а вже сьогодні росіяни повідомляють про буцімто атаку дронами. Її зафіксували в акваторії Севастопольської бухти. Як розповідають росЗМІ, мешканців закликали зберігати спокій. Також наголосили, що жоден з об'єктів не постраждав.

Але, схоже, не все в окупантів під контролем. Адже рух катерів і поромів через бухту заборонили. А над самим Севастополем буцімто працювала ППО окупантів.

Цікаво, що місцеві мешканці можуть заперечити усю спокійність ситуації. Один із них зняв на відео об'єкт, який густо оповив дим через влучання. Тож фрази про "влучань немає" – чергова мулька, яка мала б заспокоїти мешканців окупованого півострова.

Чи вдалося їм? Точно ні, адже в мережі користувачі продовжують бідкатися. Мовляв, українці влаштували їм безсонну ніч. Оце прокинулися вони о 04:30 від "бавовни" і вже довго не могли заснути. Бажаємо, щоб такі, але моторошніші ранки, заставали їх щодня.

Це були б не росіяни, якби не намагалися за будь-якої нагоди приплести США. От і цього разу вони зробили акцент на тому, що у момент вибухів в нейтральному повітряному просторі Чорного моря перебував американський дрон. Зауважимо, що станом на 09:30 він повертався на свою базу в Катанію.



Американський дрон патрулював акваторію Чорного моря зранку / Скриншот

Обмовимося, що присутність БпЛА поблизу України – не новинка. Вони активно стежили за ситуацією довкола нашої країни і до початку повномасштабного вторгнення. Тож чергова теорія змови з боку Росії "на трієчку".

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