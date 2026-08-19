Что известно о задержании второго подозреваемого в подрыве "Северных потоков"?

Операция по задержанию была проведена утром 19 августа 2026 года в хорватском городе Пула.

Местная полиция действовала под координацией Главного управления полиции Загреба во исполнение ордера следственного судьи Федерального верховного суда Германии от 3 июня 2024 года. Немецкие правоохранители обвиняют Владимира Ж. в соучастии в совершении взрыва, антиконституционной диверсии и разрушении сооружений.

По данным немецкого следствия, Владимир Ж. является профессиональным водолазом. Он входил в группу под руководством Сергея К., которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи острова Борнхольм.

Для транспортировки взрывчатки и оборудования участники группы использовали парусную яхту, которая вышла из Ростока. Судно заранее арендовали через посредников у немецкой компании на основании поддельных документов. Задержанный лично участвовал в погружениях в Балтийском море на глубину около 80 метров. Детонация устройств произошла 26 сентября 2022 года, что привело к разрушению трех из четырех ниток газопроводов.

Ранее генеральный прокурор Германии уже установил местонахождение подозреваемого на территории Польши и обращался к местным органам с запросом об аресте. Однако тогда польская юстиция отказала в выдаче мужчины и отменила его временный арест, что привело к дипломатическим недоразумениям между странами, а сам он оказался на свободе.

После повторного обнаружения и задержания в Хорватии Германия готовит официальное ходатайство о его экстрадиции. После перевозки Владимира Ж. доставят к следственному судье Федерального верховного суда.

В Германии также находится под стражей другой подозреваемый – Сергей К., которого задержали прошлым летом во время отдыха в Италии. 30 июня 2026 года Федеральная прокуратура предъявила ему обвинение в Высшем земельном суде Гамбурга, утверждая, что участники группы действовали как украинские военнослужащие. Судебный процесс над ним должен начаться в ближайшие недели.

Напомним, 26 сентября 2022 года на дне Балтийского моря произошли взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В результате диверсии были разрушены три из четырех ниток газопроводов, соединявших Россию с Германией.