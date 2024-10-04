Так, около 5:00 жители белорусских Калинковичей проснулись от громкого взрыва. Как оказалось, в городе упал российский дрон. Момент падения попал на видео.

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Что задумала Россия

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что Калинковичи расположены неподалеку Мозырского НПЗ.

Россияне пытаются осуществить провокацию возле Мозырского НПЗ, чтобы обвинить Украину и требовать действий от Лукашенко,

– подчеркнул военный.

В последнее время российские беспилотники неоднократно пролетают над территорией Беларуси. Минск уже даже начал их сбивать. Так, в ночь на 26 сентября в страну-союзницу агрессора залетели четыре "Шахеда".

Сам Лукашенко признал пролёт "Шахедов" над Беларусью, но заявил, что это не его проблемы, а службы безопасности. Он отметил, что многие беспилотники сбивают, несмотря на то, или они российские, или украинские. Лукашенко решил не обсуждать тему "Шахедов" публично, пообещав разбираться с этим на уровне специалистов.