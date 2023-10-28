Сейчас продолжаются поиски еще 23 человек. Об этом сообщают местные СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о взрыве на шахте в Караганде

После громкого взрыва на шахте на поверхность из 252 человек вывели 205. Из них 18 обратились за медицинской помощью. Сейчас поиски 23 шахтеров продолжаются.

По состоянию на утро известно, что число погибших шахтеров увеличилось до 21. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на чьей шахте произошла авария. Также он выразил соболезнования семьям погибших. Для выяснения обстоятельств аварии создана специальная комиссия.

Отмечается, что Генпрокуратура уже приступила к досудебному расследованию по статье о нарушении правил безопасности во время горно-строительных работ. Также была создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС.

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