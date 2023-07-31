Из-за взрыва пропали без вести трое работников. Впоследствии стало известно, что они погибли – их тела обнаружили во время аварийно-спасательных работ. Это машинист и два проходчика.
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Причины аварии устанавливаются.
Что известно о погибших
Как указывают в Минэнерго, погибли трое рабочих:
- машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич;
- проходчик Федоренко Артем Олегович;
- проходчик Ночка Евгений Владимирович.
Последние аварии на шахтах
17 июня произошел выброс метана на шахте в Павлограде. Это произошло ночью, на то время под землей работали 200 горняков. Их вывели из шахты, трое получили ранения.
В мае произошла авария во Львовской области: там погиб работник шахты "Червоноградская" – вероятно, в результате несчастного случая.
А в Днепропетровской области в конце 2022 года из-за российских обстрелов под землей оказались почти 500 шахтеров. К счастью, всех удалось спасти.