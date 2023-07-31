Через вибух зникли безвісти троє працівників. Згодом стало відомо, що вони загинули – їхні тіла знайшли під час аварійно-рятувальних робіт. Це машиніст і двоє прохідників.
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Причини аварії встановлюють.
Що відомо про загиблих
Як вказують у Міненерго, загинули:
- машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович;
- прохідник Федоренко Артем Олегович;
- прохідник Ночка Євген Володимирович.
Де розташована шахта "Покровське": показуємо на карті
Останні аварії на шахтах
17 червня стався викид метану на шахті у Павлограді. Це сталося вночі, на той час під землею працювали 200 гірників. Їх вивели із шахти, троє отримали поранення.
У травні сталася аварія на Львівщині: там загинув працівник шахти "Червоноградська" – імовірно, внаслідок нещасного випадку.
А у Дніпропетровській області наприкінці 2022 року через російські обстріли під землею опинились майже 500 шахтарів. На щастя, всіх удалося врятувати.