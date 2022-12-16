Про це написав керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Він зазначив, що наразі не може повідомити про всі наслідки обстрілів.

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"Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів. Об'єкт енергетичної інфраструктури зруйновано", – сказав Вілкул.

Що відомо про гірників

За інформацією очільника адміністрації, енергетики ввели режим екстрених та аварійних відключень. На момент ракетних обстрілів у шахтах перебували 596 людей.

Застосовано план ліквідації аварії. Вже виведено 112 осіб, залишилось 484 (станом на 12:42 – 24 канал). Роботи тривають, – повідомив Вілкул.

Жертви та поранені

Наразі у Кривому Розі частково немає води. Вілкул розповів, що де це можливо, є включення системи на генераторах. Відомо про пряме потрапляння ракети в багатоквартирний житловий будинок. Росіяни поранили 8 людей. З них четверо – діти.

"Загинуло щонайменше 2 людини, але ще триває розбирання завалів. Мешканці цього та сусідніх будинків розміщені у Пунктах тимчасового перебування. Аварійні бригади ліквідують наслідки ураження у сусідніх будинках, школі та лікарні", – сказав керівник адміністрації.

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