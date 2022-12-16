Об этом написал руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что пока не может сообщить обо всех последствиях обстрелов.

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"Кривой Рог. Несколько ракетных ударов. Объект энергетической инфраструктуры разрушен", – сказал Вилкул.

Что известно о шахтерах

По информации главы администрации, энергетики ввели режим экстренных и аварийных отключений. К моменту ракетных обстрелов в шахтах находились 596 человек.

Применим план ликвидации аварии. Уже выведено 112 человек, осталось 484 (на 12:42 – 24 канал). Работы продолжаются, – сообщил Вилкул.

Жертвы и раненые

В Кривом Роге частично нет воды. Вилкул рассказал, что, где это возможно, есть включение системы на генераторах. Известно о прямом попадании ракеты в многоквартирный жилой дом. Россияне ранили 8 человек. Из них четверо – дети.

"Погибли, по меньшей мере, 2 человека, но еще продолжается разборка завалов. Жители этого и соседних домов размещены в Пунктах временного пребывания. Аварийные бригады ликвидируют последствия поражения в соседних домах, школе и больнице", –сказал руководитель администрации.

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