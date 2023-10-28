Наразі тривають пошуки ще 23 осіб. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибух на шахті у Караганді

Після гучного вибуху на шахті на поверхню із 252 осіб вивели 205. З них 18 – звернулися за медичною допомогою. Зараз пошуки 23 шахтарів тривають.

Станом на ранок відомо, що число загиблих шахтарів збільшилося до 21. У шахті залишається 23 шахтарі. Тіла 21 шахтаря виявлено.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити співпрацю з компанією "АрселорМіттал Теміртау", на чиїй шахті сталася аварія. Також він висловив співчуття сім'ям загиблих. Для з'ясування обставин аварії створено спеціальну комісію.

Зазначається, що Генпрокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час гірничо-будівельних робіт. Також було створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу під керівництвом спеціальних прокурорів, до складу якої внесено найбільш досвідчених співробітників правоохоронних органів та фахівців МНС.

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