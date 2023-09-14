Пожежа трапилась 7 вересня. Це сталося у Молодогвардейську Луганської області. Про це 24 Каналу повідомили власні джерела.

Зверніть увагу На шахті на Донеччині стався раптовий викид вугілля та газу: є загиблі

Що відомо про пожежу на шахті "Суходільська-Східна"

Як нам стало відомо, 7 вересня на шахті "Суходільська-Східна" у Молодогвардейську Луганської області почалася пожежа. Загорілися дерев‘яні стійки на великій глибині. Однак гірникам сказали, попри все це, спускатися та працювати, оскільки нібито дуже важливо виконати план.

Пожежа триває вже тиждень. Влада замовчує. Гірники працюють. Шахта ця – одна з найбільш вибухонебезпечних в усьому Донбасі. Славиться раптовими викидами метану, якого там багато. Якщо раптом станеться, то вибухне потужно,

– розповіли джерела.

Ба більше, там вибухонебезпечний пил, тому через мить після викиду та детонації метану станеться повний армагеддон.

Окрім цього, у загарбників на окупованих територіях великі проблеми із реалізацією видобутого вугілля. З 2014 року закрилося дуже багато шахт, більшість людей позвільняли. Наразі гірники не отримують вчасно заробітну плату.

На шахті "Суходільська-Східна" вже була потужна аварія

29 липня 2011 року на горизонті 915 метрів стався вибух.

30 липня повідомляли, що загинуло 18 гірників, 2 постраждало та доля 8 гірників залишається невідомою.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено 20 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

31 липня було оголошено Днем жалоби за гірниками, які загинули на шахтах Донеччини та Луганщини 29 липня.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 26.

Нагадаємо, що нещодавно на шахті на Донеччині стався раптовий викид вугілля та газу. Це трапилось на шахті "Покровське". Внаслідок надзвичайної ситуації є жертви. Через вибух зникли безвісти троє працівників. Згодом стало відомо, що вони загинули – їхні тіла знайшли під час аварійно-рятувальних робіт. Це машиніст і двоє прохідників.