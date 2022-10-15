В Турции на шахте прогремел мощный взрыв: известно о 28 погибших

В турецком городе Бартын произошел взрыв в шахте. Проводится спасательная операция, однако уже известно о гибели не менее 28 шахтеров.

Взрыв произошел 14 октября около 18:15 на предприятии по добыче каменного угля Амасра на высоте 300 метров над уровнем моря. В настоящее время известно о 28 погибших и 11 раненых, 4 из которых находятся в реанимации. Пострадавших госпитализировали в больницы в Стамбул и Бартын.

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Под завалами еще находятся работники

Под завалами осталось 13 работников – их поиски затрудняет пожар. Спасти удалось 58 рабочих. На место трагедии прибывают родственники шахтеров.

Что могло стать причиной взрыва

По предварительной информации, причиной взрыва стал взрыв рудникового газа. Известно, что на место происшествия уже отправился президент Турции Реджеп Эрдоган. Также в регион уже прибыли министр труда и социального обеспечения Ведат Билгин, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез и министр внутренних дел Сулейман Сойла.

Прокуратура начала расследование

Главная прокуратура Бартына начала расследование по взрыву на шахте. Министр юстиции Бекир Боздаг сказал, что событие будет расследовано максимально тщательно.