Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: подозрение получили пять правоохранителей
Источник:Офис генпрокурора
В здании Шевченковского райсуда Киева 5 июля прогремели взрывы. Тогда взрывник погиб, а двое правоохранителей получили ранения. В настоящее время САП сообщила о подозрении 5 служащим.
Подозрение объявили правоохранителям – военнослужащим Нацгвардии и работникам изолятора. Им инкриминируют служебную халатность и нарушение уставных правил.
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САП вручила подозрения виновным
При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доложено о подозрении пяти лицам – трем сотрудникам ГУ "Киевский следственный изолятор" и двум военнослужащим Национальной гвардии Украины. Им инкриминируют обвинения по разным статьям:
- трем сотрудникам СИЗО – служебная халатность (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины),
- двум военнослужащим Нацгвардии – нарушение уставных правил караульной службы или патрулирование (часть 3 статьи 418 Уголовного кодекса).
Таким образом, работникам СИЗО грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, а нацгвардейцам – от 3 до 8 лет.
Следователи утверждают, что подозреваемые 5 июля 2023 года принимали участие в этапировании подсудимого в помещение Шевченковского районного суда города Киева для участия в рассмотрении дела. Тогда сотрудники СИЗО и нацгвардейцы не производили личный обыск и не проверяли вещи. Так Игорь Гуменюк смог пронести взрывчатку в здание и устроить теракт.
Установлено, что подсудимый долго готовился к бегству из-под стражи. Он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Планировал взорвать их в помещении суда, чтобы убежать, используя панику,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Офисе генпрокурора отметили, что в камере Гуменюка обнаружили остатки двух взрывчатых веществ, которые использовали, чтобы устроить взрыв в суде.
Что нашли в камере Гуменюка / Фото Офис генпрокурора
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Взрыв в Шевченковском суде
- В здании суда 5 июля 2023 года раздались взрывы. В то время там проходило заседание по делу Игоря Гуменюка. Он обвинялся в теракте, который произошел 31 августа 2015 года под зданием Верховной Рады.
- В 2015 году, вероятно, Гуменюк бросил в полицию взрывное устройство. Как следствие, 4 нацгвардейца погибли, еще более 140 человек получили ранения.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Гуменюк устроил взрыв в Шевченковском суде, закрывшись в туалете. Тогда он использовал одно взрывное устройство, а впоследствии – приоткрыл дверь и снова применил взрывчатку.
- В результате взрывов Гуменюк погиб на месте. Двое правоохранителей получили ранения ног. От ужасных последствий их спасли щиты которыми они прикрывались.
- К слову, Гуменюк просился в штурмовые отряды на фронт, чтобы стать на защиту страны. Однако ему было отказано.