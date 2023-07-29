Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: подозрение получили пять правоохранителей

В здании Шевченковского райсуда Киева 5 июля прогремели взрывы. Тогда взрывник погиб, а двое правоохранителей получили ранения. В настоящее время САП сообщила о подозрении 5 служащим.

Подозрение объявили правоохранителям – военнослужащим Нацгвардии и работникам изолятора. Им инкриминируют служебную халатность и нарушение уставных правил.

Смотрите также Взрыв в Шевченковском райсуде: что известно об Игоре Гуменюке, который его устроил

САП вручила подозрения виновным

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доложено о подозрении пяти лицам – трем сотрудникам ГУ "Киевский следственный изолятор" и двум военнослужащим Национальной гвардии Украины. Им инкриминируют обвинения по разным статьям:

трем сотрудникам СИЗО – служебная халатность (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины),

двум военнослужащим Нацгвардии – нарушение уставных правил караульной службы или патрулирование (часть 3 статьи 418 Уголовного кодекса).

Таким образом, работникам СИЗО грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, а нацгвардейцам – от 3 до 8 лет.

Следователи утверждают, что подозреваемые 5 июля 2023 года принимали участие в этапировании подсудимого в помещение Шевченковского районного суда города Киева для участия в рассмотрении дела. Тогда сотрудники СИЗО и нацгвардейцы не производили личный обыск и не проверяли вещи. Так Игорь Гуменюк смог пронести взрывчатку в здание и устроить теракт.

Установлено, что подсудимый долго готовился к бегству из-под стражи. Он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Планировал взорвать их в помещении суда, чтобы убежать, используя панику,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генпрокурора отметили, что в камере Гуменюка обнаружили остатки двух взрывчатых веществ, которые использовали, чтобы устроить взрыв в суде.

Что нашли в камере Гуменюка / Фото Офис генпрокурора

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Взрыв в Шевченковском суде