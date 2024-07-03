В Запорожье утром 3 июля слышали взрывы. В части областей продолжается воздушная тревога из-за того, что враг запустил ракеты и БПЛА.

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В Запорожье было громко

Местные телеграмм-каналы пишут о взрывах в городе. Пока нет официального подтверждения. также неизвестно ничего о последствиях.

Местных просят находиться в укрытиях или воспользоваться правилом двух стен до отбоя воздушной тревоги. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Кроме этого, взрывы также раздавались в Днепре. Говорится о целой серии. В Воздушных силах сообщили, что российские войска выпустили утром по Украине ударные БпЛА. Уже в 8:15 появилась информация об их движении в направлении Днепропетровской области.