У Запоріжжі зранку 3 липня чули вибухи. У частині областей триває повітряна тривога через те, що ворог запустив ракети та БпЛА.

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У Запоріжжі було гучно

Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи у місті. Наразі немає офіційного підтвердження. також невідомо нічого про наслідки.

Місцевих просять перебувати в укриттях або скористатись правилом двох стін до відбою повітряної тривоги. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Крім цього, вибухи також лунали у Дніпрі. Мовиться про цілу серію. У Повітряних силах повідомили, що російські війська випустили вранці по Україні ударні БпЛА. Вже об 8:15 з'явилася інформація про їх рух у напрямку Дніпропетровської області.