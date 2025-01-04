В ней говорилось о том, что подрыв авто на Новый год был трюком, который послужил "звонком для пробуждения", сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Что известно о записках, которые оставил виновный в подрыве Tesla

Мэтью Ливелсбергер, 37-летний зеленый берет из Колорадо-Спрингс в записках на мобильном телефоне написал, что ему нужно "очистить" свой разум "от братьев, которых потерял, и освободить себя от бремени забранных жизней". Ливелсбергер служил в армии с 2006 года и дважды был в Афганистане.

Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой,

– говорится в одном из писем, что обнародовала местная власть.

Письма Ливелсбергера охватывали ряд тем, включая политические оскорбления, общественные проблемы, внутренние и международные проблемы – включая войну в Украине. В одной из записок военный пишет, что США "смертельно больны и направляются к краху".

Американские правоохранители сообщили, что инженеры Tesla помогли им получить данные с Cybertruck. Полицейские должны просмотреть большой массив данных. Речь идет о тысячах, если не миллионах видео, фотографий, документов, вебистории и всего остального.

Несмотря на то, что взрыв произошел возле отеля, носящего имя новоизбранного президента США, Ливелсбергер в письмах призывает общественность "сплотиться" вокруг Трампа и Илона Маска.

Заметим, Мэтью Ливелсбергер умер от выстрела в голову. Следователи пока не объяснили, как он застрелился внутри Cybertruck, одновременно зажигая фейерверки и лагерное топливо, что в итоге и привело к взрыву.

Ранее Илон Маск отреагировал на взрыв. Он говорил, что авто взорвали намеренно. Мол, это не имеет отношения к техническим особенностям автомобиля.