Маск прокомментировал взрыв Tesla Cybertruck: установили причину

В Лас-Вегасе взорвалась и вспыхнула машина Tesla Cybertruck возле отеля Trump International. Владелец компании прокомментировал инцидент.

Илон Маск прокомментировал взрыв в машине его компании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его самого.

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Что стало причиной взрыва

Машину, которая взорвалась 1 января, проверили. Илон Маск рассказал детали, что удалось установить.

По его словам, удалось подтвердить, что взрыв был вызван очень большими фейерверками и/или бомбой, которая перевозилась в кузове арендованного авто. Он отметил, что взрыв не связан с самим транспортным средством.

На момент взрыва вся телеметрия автомобиля была положительной,

– написал бизнесмен.

Действующий президент США Джо Байден также не оставил это без внимания. Он заявил, что спецслужбы изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля в Лас-Вегасе.

В Новогоднюю ночь авто въехало в толпу в Новом Орлеане, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения. Инцидент произошел на перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит, после чего водитель вступил в перестрелку с полицией.