Завод в Белгороде могли атаковать ракеты "Фламинго": в чем особенность атаки

23 сентября 2025 года в Белгороде под удар попало ООО "СКИФ-М", которое называют подрядчиком для авиапроизводства Су-34, Су-35 и Су-57. В сети распространили версию о четырех попаданиях, тогда как российская пропаганда пыталась свести все к "одному прилету".

Главный спор сейчас в том, могла ли эта атака быть именно ракетами "Фламинго" и соответствует ли масштаб повреждений заявленным характеристикам. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, от чего на самом деле зависит размер воронки и почему по нему не всегда можно сразу определить тип боеприпаса.

Могла ли ракета "Фламинго" оставить такую воронку?

Свитан объяснил, что по одной лишь воронке нельзя точно определить тип ракеты. По его словам, заявленная масса боевой части не является постоянным показателем, потому что ее могут менять в зависимости от центровки и запаса горючего.

Не стоит привязываться к заявлению о тонне, боевая часть может быть и меньше,

– объяснил летчик-инструктор.

Он также отметил, что на вид и размер воронки влияют условия в месте удара. Значение имеют структура и влажность почвы, угол вхождения и скорость, а на бетонном покрытии последствия могут выглядеть иначе.

Размер воронки определяют почву и угол захода, а на бетоне ее может и не быть,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

В то же время Свитан отметил, что по таким параметрам версия о "Фламинго" в целом возможна, но для уверенного вывода нужны дополнительные признаки, а не только фото последствий.

На какой базе создана ракета "Фламинго"?

Свитан объяснил, что "Фламинго" по логике конструкции скорее похожа на давно отработанные решения. Он сравнил ее с Фау-1, но с другим типом двигателя, и отметил, что ключевые узлы для такой ракеты давно известны и технологически понятны.

Фламинго – это та же Фау-1, только с турбореактивным двигателем, а не импульсным,

– подчеркнул Свитан.

Отдельно он обратил внимание на дальность, которую может обеспечить двигатель такого класса, если платформа имеет достаточный запас топлива и правильную компоновку. Для такого типа ракеты важно не только "паспортное" число, но и то, как сбалансированы топливо, боевая часть и система управления, поэтому реальные параметры могут меняться под конкретную задачу.

Что еще известно об ударе ракетой "Фламинго" по России?