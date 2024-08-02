Бросил гранату прямо в доме: в Белой Церкви прогремел взрыв, есть жертва и раненые

В одном из домов в Белой Церкви взорвалась граната. Пьяный мужчина бросил боеприпас во время ссоры с женой. Женщина погибла.

Сам мужчина и их сын получили ранения. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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В Белой Церкви мужчина взорвал гранату

В полиции сообщили, что во время ссоры с женой 57-летний мужчина бросил гранату "РГД-5" в частном доме в Белой Церкви.

В результате взрыва погибла его жена, сам он и их 36-летний сын получили ранения,

– рассказали правоохранители.

Добавили, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Его уже задержали и поместили в изолятор.

Мужчина бросил гранату в доме / Фото полиции

Мужчине объявили подозрение за покушение на убийство и незаконное обращение с боеприпасами. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

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Подозреваемого уже задержали / Фото полиции