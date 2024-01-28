Во временно оккупированном Бердянске 28 января прогремел взрыв. Пока детали не разглашают.

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Взрывы слышали в нескольких районах города

Обновление. По состоянию на 17:00 пишут, что взрывы раздаются уже в течение часа. Также Иван Федоров написал, что после того, как россияне заверили, что предыдущий взрыв – это результат работы ПВО, он раздался снова.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. Однако никаких деталей он пока не раскрывал. В то же время проблемы для оккупантов – это всегда хорошие новости.

Громко было жителям не менее двух районов города,

– написал Федоров.

Местные телеграм-каналы пишут, что особенно слышен взрыв в микрорайоне Колония. Там даже затряслись окна.

Позже появилась информация о еще двух взрывах, однако гораздо тише. Россияне сообщили о работе ПВО, однако мастерство операторов вражеской противовоздушной обороны давно известно.

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