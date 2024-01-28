Во временно оккупированном Бердянске 28 января прогремел взрыв. Пока детали не разглашают.
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Взрывы слышали в нескольких районах города
Обновление. По состоянию на 17:00 пишут, что взрывы раздаются уже в течение часа. Также Иван Федоров написал, что после того, как россияне заверили, что предыдущий взрыв – это результат работы ПВО, он раздался снова.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. Однако никаких деталей он пока не раскрывал. В то же время проблемы для оккупантов – это всегда хорошие новости.
Громко было жителям не менее двух районов города,
– написал Федоров.
Местные телеграм-каналы пишут, что особенно слышен взрыв в микрорайоне Колония. Там даже затряслись окна.
Позже появилась информация о еще двух взрывах, однако гораздо тише. Россияне сообщили о работе ПВО, однако мастерство операторов вражеской противовоздушной обороны давно известно.
Возле Мелитополя уничтожили железнодорожный мост оккупантов
- Силы сопротивления продолжают доставлять проблемы российским захватчикам на оккупированных территориях. В частности, был полностью уничтожен мост в районе Светлодолинского, что неподалеку от Мелитополя. В четверг, 28 декабря, об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, подчеркнув, что у врага все больше трудностей с логистикой.
- По словам чиновника, этот мост под прицелом уже не первый раз. До этого его уже уничтожали. И когда захватчики сконцентрировали большое количество строителей в этом районе для восстановления переправы, она была разрушена еще раз.
- Разрушение переправы – это точно не то, что улучшит логистику россиян. В то же время этот мост был на пути оккупантов в Токмак и Молочанск.– населенные пункты, которые Россия сейчас активно обороняет.