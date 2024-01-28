У тимчасово окупованому Бердянську 28 січня прогримів вибух. Наразі деталі не розголошують.

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Вибухи чули у кількох районах міста

Оновлення. Станом на 17:00 пишуть, що вибухи лунають вже протягом години. Також Іван Федоров написав, що після того, як росіяни запевнили, що попередній вибух – результат роботи ППО, він пролунав знову.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Однак жодних деталей він поки не розкривав. Водночас проблеми для окупантів – це завжди хороші новини.

Гучно було мешканцям щонайменше двох районів міста,

– написав Федоров.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що особливо чутно вибух було у мікрорайоні Колонія. Там навіть затряслись вікна.

Пізніше з'явилась інформація про ще два вибухи, однак значно тихіші. Росіяни повідомили про роботу ППО, однак майстерність операторів ворожої протиповітряної оборони давно відома.

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