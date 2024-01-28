У тимчасово окупованому Бердянську 28 січня прогримів вибух. Наразі деталі не розголошують.
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Вибухи чули у кількох районах міста
Оновлення. Станом на 17:00 пишуть, що вибухи лунають вже протягом години. Також Іван Федоров написав, що після того, як росіяни запевнили, що попередній вибух – результат роботи ППО, він пролунав знову.
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Однак жодних деталей він поки не розкривав. Водночас проблеми для окупантів – це завжди хороші новини.
Гучно було мешканцям щонайменше двох районів міста,
– написав Федоров.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що особливо чутно вибух було у мікрорайоні Колонія. Там навіть затряслись вікна.
Пізніше з'явилась інформація про ще два вибухи, однак значно тихіші. Росіяни повідомили про роботу ППО, однак майстерність операторів ворожої протиповітряної оборони давно відома.
Біля Мелітополя знищили залізничний міст окупантів
- Сили спротиву продовжують завдавати проблем російським загарбникам на окупованих територіях. Зокрема, було вщент знищено міст в районі Світлодолинського, що неподалік від Мелітополя. У четвер, 28 грудня, про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, наголосивши, що у ворога все більше труднощів з логістикою.
- За словами посадовця, цей міст під прицілом уже не вперше. До того його уже знищували. І коли загарбники сконцентрували велику кількість будівельників у цьому районі для відновлення переправи, її було зруйновано ще раз.
- Руйнування переправи – це точно не те, що покращить логістику росіян. Водночас цей міст був на шляху окупантів до Токмака та Молочанська – населених пунктів, які Росія зараз активно обороняє.