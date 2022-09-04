На выставке оружия в Чернигове раздался взрыв: все, что известно об инциденте

В Чернигове 3 сентября на выставке боеприпасов раздался взрыв. Оказалось, что сработал ручной гранатомет. В результате травмировались дети.

В исторической части города, на Валу, проходила благотворительная ярмарка "Северный шарварок". Одной из локаций была выставка боеприпасов. Взрыв раздался около 13:30.

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Гранатомет был в боевой готовности

Через несколько минут после взрыва выяснили, что сработал ручной противотанковый гранатомет. Он был экспонатом на выставке.



На место примчались "скорые" / Фото "Суспільне"

Правоохранители утверждают, что в боевое положение его привели представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов.

В первые секунды после взрыва у людей появилась паника. Все побежали в укрытие, потому что не понимали, что происходит. Эти кадры попали на видео.

Пострадали дети

Гранатомет держал и давил на курок 10-летний мальчик. Его оглушило. Сначала сообщали о трех раненых детях, но затем это количество возросло.



Травмировались дети / Фото "Суспільне"

Около 16:00 мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил о 8 раненых: 4 взрослых и 4 детей. Перед этим он отметил, что 2-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Однако в 17:00 Офис генпрокурора сообщил о 5 раненых, среди которых четверо детей.

Журналисты "Суспільного" сообщают, что у людей есть ранения и контузии. У 7-летнего мальчика ранена рука. Ему сделали рентген, но перелома нет.



Раненым оказали помощь / Фото "Суспільне"

Какое окончательное количество раненых

Подробнее о последствиях трагедии уже на следующий день рассказал председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он сообщил журналистам, что всего за медицинской помощью обратились 8 детей. Что касается взрослых, то получили ранения 7 человек, среди которых есть один военный.

Однако госпитализация понадобилась только 4 лицам – 2 взрослым и 2 детям. Среди госпитализированных детей есть 2-летний мальчик, у которого осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Ребенку провели несколько операций, сейчас мальчик в тяжелом состоянии в реанимации. Также в больнице находится 7-летний мальчик, у которого ранена рука и диагностировано сотрясение мозга.

ГБР расследует дело

За дело взялось Государственное бюро расследований. Правоохранители опросили свидетелей на месте происшествия. Уже начали расследование по факту ранения детей. Решают вопросы задержания причастных к преступлению и сообщения им о подозрении.

Следствие уже установило, что на акции в центре города представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет.

– говорится в заключении.



ГБР работают на месте / Фото "Суспільне"

Задержали первых подозреваемых

В своем обращении за 4 сентября президент сообщил, что уже задержаны первые подозреваемые в этом уголовном производстве. Это люди, которых считают непосредственно причастными к трагическому инциденту:

тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие;

тот, кто позволил ребенку взять оружие в руки.

Еще раз предупреждаю, следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств. Жизнь людей – это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность,

– обратился президент к представителям власти и правоохранительным органам на местах.

Обращение Зеленского, где он об этом говорил: смотрите видео

В каком состоянии пострадавшие

По состоянию на 18:40 3 сентября известно уже о 6 пострадавших детях в результате взрыва. Исполняющая обязанности генерального директора детской областной больницы Татьяна Лебедева рассказала об их состоянии:

10-летний и 12-летний мальчики , которые являются братьями, уже дома. У старшего – травмировано туловище;

, которые являются братьями, уже дома. У старшего – травмировано туловище; 14-летний и 13-летний мальчики получили акустическую травму – так называемое оглушение;

получили акустическую травму – так называемое оглушение; 7-летнему мальчику наложили швы на руку, также у него диагностировали сотрясение мозга. Его госпитализировали;

наложили швы на руку, также у него диагностировали сотрясение мозга. Его госпитализировали; Самые тяжелые травмы получил 2-летний мальчик. У него осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Вечером 3 сентября ребенка оперировали детские хирурги: челюстно-лицевые, сосудистые из областной больницы и врач-офтальмолог. По этому мальчику нет никаких прогнозов, ведь состояние ребенка тяжелое;

Воспоминания очевидцев

В комментарии журналистам Богдан Гейко, ставший очевидцем инцидента, рассказал, что он собственными глазами видел ужасную картинку – как ребенок достал кольцо, вероятно учебной гранаты, и разорвался.

Я видел как ребенку дали, не знаю что, но думаю, обучающую гранату – ребенок достал кольцо и он разорвался. Ему подняло кожу над рукой и лицо съехало. Пожалуй, как-то так, я не знаю, как это описать, поскольку вижу такое впервые,

– поделился он.

Мать 7-летнего пострадавшего Оксана вспомнила, что за несколько минут до взрывов она посмотрела на детей и продолжила плести маскировочные сетки. Когда взрывы прогремели – она увидела, что ее ребенок ранен. Женщина отметила, что никто организаторов ярмарки и выставки оружия не имели целью ничего плохого, однако произошедшее Оксана назвала небрежностью.

Реакция Зеленского

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на события в Чернигове и назвал эту ситуацию абсолютно недопустимой. Глава государства призвал как можно быстрее найти и наказать виновных, в том числе выяснить, кто принес на выставку боевое оружие. Также Зеленский попросил представителей местных властей и правоохранителей следить за подобными мероприятиями внимательнее.

К сожалению, сегодня абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. И будут,

– подчеркнул президент.

Что угрожает виновным

Заметим, согласно статье о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность, виновным грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.

Глава ОВА Вячеслав Чаус заверил, что виновники будут наказаны.

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