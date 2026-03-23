"Сдетонировал на полу": в пресс-службе АТБ рассказали новые детали взрыва в Чернигове
- В супермаркете АТБ в Чернигове произошел взрыв, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.
- Причиной взрыва стал небольшой опасный предмет, упавший во время отражения дроновой атаки, эксперты продолжают устанавливать его природу.
В Чернигове в супермаркете АТБ произошла детонация неизвестного предмета, в результате чего пострадали четыре человека. По предварительным данным, взрыв вызвали обломки после вражеской дроновой атаки.
На месте работали специалисты, которые обследовали помещение и установили причину взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе АТБ.
Что рассказали в АТБ о взрыве в супермаркете?
В пресс-службе АТБ сообщили, что причиной взрыва стал небольшой опасный предмет, который упал в помещение во время отражения вражеской дроновой атаки на город. По имеющимся данным, объект пробил крышу магазина и сдетонировал уже внутри – на полу торгового зала.
Сейчас эксперты устанавливают, что именно это был за предмет, однако известно, что он имел относительно небольшую взрывную силу. По состоянию на сейчас ситуация находится под контролем, а помещение магазина полностью обследовано специалистами. На месте работали следственно-оперативная группа, патрульная полиция, взрывотехники и криминалисты.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.
Команда АТБ выражает искренние соболезнования всем пострадавшим и их близким и призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги,
– написали в пресс-службе.
Что ранее сообщали о взрыве в черниговском АТБ?
22 марта около полудня в магазине АТБ на улице Летной в Чернигове произошел взрыв небольшой мощности. В результате инцидента пострадали четыре человека.
По информации Черниговской городской военной администрации, трех пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей. Еще одному мужчине оказали помощь амбулаторно – его состояние оценивают как легкое, тогда как состояние раненых женщин – средней тяжести.
