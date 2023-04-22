Утром 22 апреля жители Черноморска содрогнулись от громкого взрыва. Подробности происшествия неизвестны, однако информацию журналистам подтвердили правоохранительные органы.

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Местные сообщают о раненом

Местные жители сообщают, что на месте взрыва есть раненый человек. Они говорят, что ему оторвало ногу.

По официальной информации, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Также СМИ распространяют фото с места происшествия. На кадрах можно увидеть поврежденное здание.

В полиции сообщили, что взрыв произошел в одном из гаражей гаражного кооператива. Помещение принадлежит 78-летней матери раненого. Предварительное событие квалифицировали как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

На месте работают сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

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Причины взрыва еще устанавливают. Воздушной тревоги в городе и регионе в это время не было, поэтому это стало неожиданностью для местных жителей, недавно переживших атаку врага.

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