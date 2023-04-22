Утром 22 апреля жители Черноморска содрогнулись от громкого взрыва. Подробности происшествия неизвестны, однако информацию журналистам подтвердили правоохранительные органы.
Накануне Враг "Шахидами" ударил по Одесщине, есть попадание в объект инфраструктуры
Местные сообщают о раненом
Местные жители сообщают, что на месте взрыва есть раненый человек. Они говорят, что ему оторвало ногу.
По официальной информации, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.
Также СМИ распространяют фото с места происшествия. На кадрах можно увидеть поврежденное здание.
В полиции сообщили, что взрыв произошел в одном из гаражей гаражного кооператива. Помещение принадлежит 78-летней матери раненого. Предварительное событие квалифицировали как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
На месте работают сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Взрыв в Черноморске: фото из телеграмм-каналов
Причины взрыва еще устанавливают. Воздушной тревоги в городе и регионе в это время не было, поэтому это стало неожиданностью для местных жителей, недавно переживших атаку врага.
На днях россияне атаковали Одесскую область
- Ночью 19 апреля русские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахид". Большинство из них силам ПВО удалось сбить, однако были и попадания.
- К счастью, пострадавших в результате атаки не было. Однако враг попал в объект рекреационной инфраструктуры региона.