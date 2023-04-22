Зранку 22 квітня жителі Чорноморська здригнулись від гучного вибуху. Подробиці події наразі невідомі, проте інформацію журналістам підтвердили правоохоронні органи.

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Поранений у важкому стані

Місцеві жителі повідомляють, що на місці вибуху є поранена людина. Вони стверджують, що йому відірвало ногу. Постраждалий чоловік перебуває у важкому стані, його госпіталізували.

Також ЗМІ поширюють фото з місця події. На кадрах можна побачити пошкоджену будівлю та чоловіка, якому надають медичну допомогу.

У поліції повідомили, що вибух стався в одному з гаражів гаражного кооперативу. Приміщення належить 78-річній матері пораненого. Попередньо подію кваліфікували, як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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Причини вибуху наразі встановлюють. Повітряної тривоги в місті та регіоні на цей час не було, тож це стало несподіванкою для місцевих жителів, які нещодавно пережили атаку ворога.

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