Не прилет: власти Днепра объяснили звуки взрывов и столб дыма во время тревоги

2 декабря 2022, 21:30
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Борис Филатов

Днем 2 декабря во время воздушной тревоги жители Днепра услышали звук взрыва и столба дыма. Однако, к счастью, вражеских прилетов не было.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Однако телеграмм-каналы начали распространять информацию о ракетном ударе по городу.

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Что произошло во время тревоги в Днепре

Около 14:17 2 декабря по всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сирены раздались и в соседних регионах. В то же время, телеграмм-каналы начали сообщать о ракетном ударе со стороны россиян и даже публиковать фото дыма в городе.

Но, к счастью, ракетных ударов не было. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что взрыв вызвал охлаждение кокса. Процесс совпал с сигналом сирены, потому и такая ситуация произошла.

Дорогие днепряне, дым что вы увидели в телеграмм-каналах, то результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Совпало. Успокойтесь и не переживайте,
– заявил Филатов.

В то же время, руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что звук взрыва, который во время тревоги услышали жители Днепра, связан с работой одного из городских предприятий.
Любопытно! Похожая ситуация была еще весной во Львовской области. 31 марта во время воздушной тревоги в области также услышали звуки взрывов, из-за чего телеграмма-каналы начали писать о ракетном ударе по региону. Однако впоследствии в ОВА объяснили, что во Львовской области открыли новое газовое месторождение и процесс открытия совпал с тревогой. Потому жители и услышали звуки, как от взрывов.
Автор: Іван Магуряк