Не прилет: власти Днепра объяснили звуки взрывов и столб дыма во время тревоги
Источник:Борис Филатов
Днем 2 декабря во время воздушной тревоги жители Днепра услышали звук взрыва и столба дыма. Однако, к счастью, вражеских прилетов не было.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Однако телеграмм-каналы начали распространять информацию о ракетном ударе по городу.
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Что произошло во время тревоги в Днепре
Около 14:17 2 декабря по всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сирены раздались и в соседних регионах. В то же время, телеграмм-каналы начали сообщать о ракетном ударе со стороны россиян и даже публиковать фото дыма в городе.
Но, к счастью, ракетных ударов не было. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что взрыв вызвал охлаждение кокса. Процесс совпал с сигналом сирены, потому и такая ситуация произошла.
Дорогие днепряне, дым что вы увидели в телеграмм-каналах, то результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Совпало. Успокойтесь и не переживайте,
– заявил Филатов.