Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Однак телеграм-канали почали поширювати інформацію про ракетний удар по місту.

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Що трапилося під час тривоги в Дніпрі

Близько 14:17 2 грудня по всій Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Сирени пролунали і в сусідніх регіонах. Водночас телеграм-канали почали повідомляти про ракетний удар з боку росіян і навіть публікувати фото диму в місті.

Та, на щастя, ракетних ударів не було. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що вибух спричинило охолодження коксу. Процес співпав із сигналом сирени, тому й така ситуація сталася.