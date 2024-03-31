Зафиксировано уголовное правонарушение: полиция начала расследование взрыва в Белой Церкви

Полицейские Киевской области начали досудебное расследование по факту взрыва в доме Белой Церкви. Они пытаются установить, что привело к трагическому событию.

Правоохранители сообщили, что криминалисты-специалисты зафиксировали следы уголовного преступления.

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В результате взрыва погибли 2 человека

30 марта в 15:02 медицинские работники сообщили в полицию о взрыве в пятиэтажке, которая подверглась разрушениям.

В результате взрыва здание загорелось со второго по пятый этажи. Спасатели потушили пламя, однако последствия взрывной волны были разрушительными – погибли 2 человека.

К сожалению, при осмотре помещений также были обнаружены тела двух людей: жителя квартиры, в которой случился взрыв, а также тело пожилой женщины, которое деблокировали из-под завалов этажом ниже,

– сообщили в полиции.

Также сотрудники ГСЧС обнаружили 8-летнего ребенка, который отравился продуктами горения. Его сопроводили в карету скорой, после чего госпитализировали в больницу.

Следователи начали расследование

По факту взрыва следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 УКУ – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Сейчас правоохранители и спасатели проводят необходимые мероприятия по установлению обстоятельств взрыва.