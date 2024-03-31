Зафиксировано уголовное правонарушение: полиция начала расследование взрыва в Белой Церкви
Источник:Полиция Киевской области
Полицейские Киевской области начали досудебное расследование по факту взрыва в доме Белой Церкви. Они пытаются установить, что привело к трагическому событию.
Правоохранители сообщили, что криминалисты-специалисты зафиксировали следы уголовного преступления.
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В результате взрыва погибли 2 человека
30 марта в 15:02 медицинские работники сообщили в полицию о взрыве в пятиэтажке, которая подверглась разрушениям.
В результате взрыва здание загорелось со второго по пятый этажи. Спасатели потушили пламя, однако последствия взрывной волны были разрушительными – погибли 2 человека.
К сожалению, при осмотре помещений также были обнаружены тела двух людей: жителя квартиры, в которой случился взрыв, а также тело пожилой женщины, которое деблокировали из-под завалов этажом ниже,
– сообщили в полиции.
Также сотрудники ГСЧС обнаружили 8-летнего ребенка, который отравился продуктами горения. Его сопроводили в карету скорой, после чего госпитализировали в больницу.
Следователи начали расследование
По факту взрыва следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 УКУ – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Сейчас правоохранители и спасатели проводят необходимые мероприятия по установлению обстоятельств взрыва.
- Напомним, что работники ГСЧС завершили поисково-спасательную операцию в Белой Церкви в 00:50 31 марта. Удалось спасти 3 человек.
- Также психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 17 людям.
- 2 человека погибли. Ребенок, которую госпитализировали, находится в удовлетворительном состоянии – ее жизни ничего не угрожает.