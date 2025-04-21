Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Суспильное.

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Что известно о пожаре в Харькове 20 апреля

Как рассказали в ГСЧС, горели комнаты двух квартир и тамбур. Причина возгорания еще не ясна. К тушению привлекли 25 спасателей и 6 единиц техники.

В Харьковском городском департаменте чрезвычайных ситуаций добавили: 15 человек спасли с верхних этажей, куда поднимался дым. Из них пятеро детей. Всех эвакуировали.

Страшные фото с места пожара в Харькове 20 апреля / Фото Харьковский городской департамент чрезвычайных ситуаций и ГСЧС

К медикам обратились 13 жителей дома. Десять имеют легкие ожоги, отравление угарным дымом, острую реакцию на стресс. Шестеро с отравлением угаром госпитализированы, их состояние не тяжелое.

Выгорела одна квартира, спасатели еще работают на месте.

В Харькове и Харьковской области последние тревоги были 19 апреля. Однако уже после полуночи 21 апреля в области завыли сирены, враг обстрелял приграничье Харьковщины и Сумщины из реактивных систем залпового огня. Также на Сумщине и некоторых оккупированных территориях активны разведывательные дроны.