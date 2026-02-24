Укр Рус
24 февраля, 18:09
2

В центре Херсона взорвался неизвестный предмет: травмировались коммунальщики

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В центре Херсона взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали семь работников коммунальных служб.
  • Больше всего пострадал 60-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали, другие шесть работников получили амбулаторное лечение.

В центре Херсона произошел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента травмировались семь работников коммунальных служб.

О происшествии проинформировали в Херсонской ОГА.

Что известно о взрыве в Херсоне?

По предварительной информации, взрыв прогремел около 13:00 в центре города, когда коммунальщики занимались сбором мусора. Во время работ сдетонировал неизвестный объект.

Больше всего пострадал 60-летний мужчина. У него зафиксировали взрывную травму и осколочные ранения брюшной полости. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Еще шестеро работников обратились к врачам самостоятельно. Среди них – 3 женщин в возрасте 31, 42 и 53 года и 3 мужчин 51, 54 и 62 лет. У них диагностировали взрывные травмы, контузии и острые реакции на стресс.

После осмотра и оказания помощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Правоохранители выясняют все детали происшествия. В регионе неоднократно отмечали риск детонации боеприпасов и других опасных предметов, которые могли остаться после вражеских обстрелов.

По Украине прокатилась серия терактов

  • В Николаеве вечером 23 февраля прогремел взрыв возле неработающей АЗС. Прокуратура назвала этот инцидент терактом. Предварительно, взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадали 7 правоохранителей.

  • В Днепре произошел взрыв в административном здании Нацполиции. Сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет. Прокуратура расследует происшествие как теракт.

  • 22 февраля теракт произошел в центре Львова. Сдетонировали самодельные взрывные устройства. Из 25 пострадавших 12 человек госпитализировали в больницы. Двое из них в очень тяжелом состоянии.