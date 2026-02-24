В центре Херсона взорвался неизвестный предмет: травмировались коммунальщики
- В центре Херсона взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали семь работников коммунальных служб.
- Больше всего пострадал 60-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали, другие шесть работников получили амбулаторное лечение.
В центре Херсона произошел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента травмировались семь работников коммунальных служб.
О происшествии проинформировали в Херсонской ОГА.
Смотрите также Россия обнулила трудовой стаж жителям Херсонщины
Что известно о взрыве в Херсоне?
По предварительной информации, взрыв прогремел около 13:00 в центре города, когда коммунальщики занимались сбором мусора. Во время работ сдетонировал неизвестный объект.
Больше всего пострадал 60-летний мужчина. У него зафиксировали взрывную травму и осколочные ранения брюшной полости. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Еще шестеро работников обратились к врачам самостоятельно. Среди них – 3 женщин в возрасте 31, 42 и 53 года и 3 мужчин 51, 54 и 62 лет. У них диагностировали взрывные травмы, контузии и острые реакции на стресс.
После осмотра и оказания помощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Правоохранители выясняют все детали происшествия. В регионе неоднократно отмечали риск детонации боеприпасов и других опасных предметов, которые могли остаться после вражеских обстрелов.
По Украине прокатилась серия терактов
В Николаеве вечером 23 февраля прогремел взрыв возле неработающей АЗС. Прокуратура назвала этот инцидент терактом. Предварительно, взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадали 7 правоохранителей.
В Днепре произошел взрыв в административном здании Нацполиции. Сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет. Прокуратура расследует происшествие как теракт.
22 февраля теракт произошел в центре Львова. Сдетонировали самодельные взрывные устройства. Из 25 пострадавших 12 человек госпитализировали в больницы. Двое из них в очень тяжелом состоянии.