В центре Херсона взорвался неизвестный предмет: травмировались коммунальщики

В центре Херсона произошел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента травмировались семь работников коммунальных служб.

О происшествии проинформировали в Херсонской ОГА.

Что известно о взрыве в Херсоне?

По предварительной информации, взрыв прогремел около 13:00 в центре города, когда коммунальщики занимались сбором мусора. Во время работ сдетонировал неизвестный объект.

Больше всего пострадал 60-летний мужчина. У него зафиксировали взрывную травму и осколочные ранения брюшной полости. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Еще шестеро работников обратились к врачам самостоятельно. Среди них – 3 женщин в возрасте 31, 42 и 53 года и 3 мужчин 51, 54 и 62 лет. У них диагностировали взрывные травмы, контузии и острые реакции на стресс.

После осмотра и оказания помощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Правоохранители выясняют все детали происшествия. В регионе неоднократно отмечали риск детонации боеприпасов и других опасных предметов, которые могли остаться после вражеских обстрелов.

