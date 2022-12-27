Об этом в эфире ютюб-канала. "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, оккупантам хронически не везет.

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Россияне готовили массированный ракетный удар

Арестович отметил, что 26 декабря оккупанты готовились нанести массированный ракетный удар по Украине.

И хроническое нарушение техники безопасности, изъятие ценных специалистов под видом мобилизации, всеобщее обнищание и озлобление ответственного авиационного персонала приводят к регулярным взрывам или каким-либо событиям технического характера на территории Российской Федерации. Вот в очередной раз не повезло Энгельсу почему-то,

– отметил советник ОП.

Он добавил, что "злые языки" говорят, что там полностью уничтожен пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой.

"В результате 10 самолетиков полетели прятаться на другие авиабазы. От греха подальше. Туда, далеко. И, может быть, поэтому не произошел удар. Не исключено", – заявил Арестович.

По его словам, на аэродром "Украинка" полетели не менее 3 Ту-160. В Энгельсе в общей сложности находились 18 – 20 истребителей, поэтому сейчас там, наверное, остались 8 – 10 самолетов.

Любопытно! Похожее мнение высказал и военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его данным, 26 декабря именно подходили прогнозируемые сроки нового удара, была зафиксирована активность стратегической авиации, а в Черное море вышли несколько носителей крылатых ракет "Калибр".

На аэродром "Энгельс" снова пришел "хлопок"