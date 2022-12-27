Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, окупантам хронічно не щастить.

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Росіяни готували масований ракетний удар

Арестович зауважив, що 26 грудня окупанти готувалися завдати масованого ракетного удару по Україні.

І хронічне порушення техніки безпеки, вилучення цінних спеціалістів під виглядом мобілізації, загальне збідніння та озлоблення відповідального авіаційного персоналу призводять до регулярних вибухів чи якихось подій технічного характеру на території Російської Федерації. От вкотре не пощастило Енгельсу чомусь,

– зазначив радник ОП.

Він додав, що "злі язики" кажуть, що там повністю знищений пункт керування польотами разом зі всією черговою зміною.

"В результаті 10 літачків полетіли ховатися на інші авіабази. Далі від гріха. Туди, далеко. І, можливо, тому не відбувся удар. Не виключено", – заявив Арестович.

За його словами, на аеродром "Українка" полетіли щонайменше 3 Ту-160. В Енгельсі загалом перебували 18 – 20 винищувачів, тому зараз там, напевно, залишилися 8 – 10 літаків.

Цікаво! Схожу думку висловив і військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його даними, 26 грудня саме підходили прогнозовані строки нового удару, була зафіксована активність стратегічної авіації, а у Чорне море вийшло декілька носіїв крилатих ракет "Калібр".

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