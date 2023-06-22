Ночью на линию 102 поступило сообщение о взрыве в многоэтажке по улице Андрея Малышко. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия.

Смотрите также В Киеве в жилом доме произошел мощный взрыв: есть жертвы и пострадавшие – что известно

Патрульные прибыли по вызову за считанные минуты

После поступления вызова на место происшествия через несколько минут прибыли несколько экипажей правоохранителей. Они огородили место происшествия и сразу же начали выводить жителей. При этом пришлось устанавливать владельцев припаркованных во дворе автомобилей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей ГСЧС и скорой помощи. На видео видно, что одну из машин даже передвигали.

Также правоохранителям пришлось немного разгонять сонных киевлян как можно дальше от места взрыва. Несмотря на шок некоторые даже умудрялись снимать чрезвычайную ситуацию на видео.

Видео с бодикамер патрульных:

Вместе со спасателями инспекторы эвакуировали и передали медикам нескольких пострадавших, а чрезвычайники обуздали пламя.

В дальнейшем установлением всех обстоятельств события будут заниматься следователи Днепровского управления полиции. Однако, по предварительной версии, в доме взорвался газ.

В результате взрыва есть жертвы