Вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Андрія Малишка. Правоохоронці негайно вирушили на місце події.

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Патрульні прибули на виклик за лічені хвилини

Після надходження виклику до місця події за кілька хвилин прибули кілька екіпажів правоохоронців. Вони огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців. При цьому довелося встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги. На відео видно, що одну з машин навіть пересовували.

Також правоохоронцям довелось трішки розганяти сонних киян якомога далі від місця вибуху. Попри шок, деякі навіть примудрялися знімати надзвичайну ситуацію на відео.

Відео з бодікамер патрульних:

Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а надзвичайники приборкали полум'я.

Надалі встановленням всіх обставин події займатимуться слідчі Дніпровського управління поліції. Проте за попередньою версією, у будинку вибухнув газ.

Внаслідок вибуху є жертви