Вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Андрія Малишка. Правоохоронці негайно вирушили на місце події.
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Патрульні прибули на виклик за лічені хвилини
Після надходження виклику до місця події за кілька хвилин прибули кілька екіпажів правоохоронців. Вони огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців. При цьому довелося встановлювати власників припаркованих у дворі автомобілів, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги. На відео видно, що одну з машин навіть пересовували.
Також правоохоронцям довелось трішки розганяти сонних киян якомога далі від місця вибуху. Попри шок, деякі навіть примудрялися знімати надзвичайну ситуацію на відео.
Відео з бодікамер патрульних:
Разом із рятувальниками інспектори евакуювали та передали медикам декількох потерпілих, а надзвичайники приборкали полум'я.
Надалі встановленням всіх обставин події займатимуться слідчі Дніпровського управління поліції. Проте за попередньою версією, у будинку вибухнув газ.
Внаслідок вибуху є жертви
- Вночі на вулиці Малишка у житловому будинку стався вибух. Попередньо, вибухнув газ на 7 поверсі, від чого значних пошкоджень зазнали конструкції будинку. Зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.
- Жителі будинку розповіли, що вибух був такий сильний, що спершу подумали, що це – ракета. Проте за лічені секунди вловили сморід газу.
- На жаль, внаслідок вибуху загинули 3 людини. Пошуково-рятувальна операція ще продовжується.