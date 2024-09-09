"Взлетело все", – очевидцы раскрыли новые детали загадочного взрыва на киевском предприятии

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв 8 сентября. Очевидцы и работники предприятия рассказали новые детали инцидента.

В результате взрыва 2 человека погибли и здание полуразрушено. На месте работает полиция, кинологи и спасатели.

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Взрыв в помещении в Киеве был очень громкий

Как рассказал вахтер Борис, пожара на месте происшествия не было.

Грохот был и взлетело все. Я побежал туда после взрыва. Тут сбегались люди, которые там были. Говорят, не подходите, не дай Бог, там второй взрыв,

– говорит очевидец.

Сергей Захарин, который арендует помещение на предприятии почти пять лет для бункеров, также стал свидетелем этого громкого утра. Он сообщил, что взрыв произошел в соседнем цехе.

"Что-то очень сильно взорвалось. Это было арендное помещение. И это, кстати, где-то две недели арендаторы здесь были. Вот результат. Это не какой-то баллон, это явно что-то взрывное. Баллон такие последствия не сделает, это точно. Взрывная волна не прошла мимо помещения", – говорит Сергей Захарин, предприниматель

Сначала специалисты отметили, что на предприятии взорвался газ, впрочем через час опровергли информацию. Спасатели разбирали завалы более 6 часов, впрочем причины взрыва до сих пор не сообщили.