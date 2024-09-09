Внаслідок вибуху 2 людини загинули та будівля напівзруйнована. На місці працює поліція, кінологи та рятувальники.

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Вибух у приміщенні у Києві був дуже гучний

Як розповів вахтер Борис, пожежі на місці пригоди не було.

Гуркіт був і злетіло все. Я побіг туди після вибуху. Тут збігалися люди, які там були. Говорять, не підходіть, не дай Бог, там другий вибух,

– каже очевидець.

Сергій Захарін, який орендує приміщення на підприємстві майже п'ять років для бункерів, також став свідком цього гучного ранку. Він повідомив, що вибух стався у сусідньому цеху.

"Щось дуже сильно вибухнуло. Це було орендне приміщення. І це, до речі, десь два тижні орендарі тут були. Ось результат. Це не якийсь балон, це явно щось вибухове. Балон такі наслідки не зробить, це точно. Вибухова хвиля не пройшла повз приміщення", – каже Сергій Захарін, підприємець

Спочатку спеціалісти зазначили, що на підприємстві вибухнув газ, втім за годину спростували інформацію. Рятувальники розбирали завали понад 6 годин, втім причини вибуху досі не повідомили.