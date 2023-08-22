Пожар загорелся в складском помещении. В результате взрыва погибли 4 работника экспертного учреждения.

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Взрыв на территории криминалистического центра

Известно, что трагедия произошла во время исследования экспертами криминалистического центра взрывоопасного предмета. В ходе работы объект исследования сдетонировал. В результате мощного взрыва погибли четверо сотрудников. Главное здание, транспортные средства и соседние дома получили значительные повреждения.

На место трагедии сразу прибыли работники ДБР. Они провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников ГНИЭКЦ МВД Украины и других свидетелей.

Взрыв повредил здания и транспортные средства / ДБР

ГБР открыло уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, что повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия.

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